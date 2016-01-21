Астрономы объявили об открытии девятой планеты в Солнечной системе

Планета найдена путем математического анализа возмущений, которые испытывают множество ледяных тел из так называемого Пояса Койпера — огромной области пространства за орбитой Плутона, в которой вращаются миллиарды тел.

Расчеты показали, что планета вращается вокруг Солнца на расстоянии 20 орбит Нептуна, масса ее в 10 раз больше массы Земли. В силу такой удаленности от Солнца планета не видна и делает полный оборот вокруг Солнца за 10–20 тыс. лет.

Хотя изначально мы скептически относились к тому, что эта планета может существовать. По мере того как мы продолжали исследовать ее орбиту, мы становились все более уверены в том, что она там действительно есть сказал Батыгин.

Ранее сообщалось, что в январе 2016 года москвичи, как и другие жители Северного полушария, смогут наблюдать ряд интересных астрономических событий. В частности, отмечается, что Земля пройдет на минимальном расстоянии от Солнца, а Венера сблизится на небосводе с Сатурном, в телескопы можно будет наблюдать комету Каталина, а невооруженным глазом — метеорный поток Квадрантиды.