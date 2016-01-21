Балка ЕВРАЗ НТМК будет использована в строительстве станции московского метро

Двутавровая балка ляжет в основу опор конструкций транспортно-пересадочного узла «Нижегородская улица» на востоке Москвы. Обладая высокими технологическими характеристиками и прочностью, балка ЕВРАЗ НТМК позволит значительно снизить нагрузки на конструкцию и возвести на транспортно-пересадочной развязке сразу несколько важных объектов.

В дальнейшем мы рассчитываем продолжить сотрудничество с Московским метрополитеном в рамках реализации городской программы развития метро и строительства транспортно-пересадочных узлов в столице отметил генеральный директор компании ЕВРАЗ Металл Инпром Сергей Синцов.

Двутавры ЕВРАЗ НТМК хорошо зарекомендовали себя на многих крупных строительных объектах России и зарубежья. Балка ЕВРАЗа использовалась для возведения объектов олимпийского Сочи, комплекса «Чижовка-Арена» в Минске, Ледового дворца «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске, самого большого в Республике Башкортостан спортивного сооружения с искусственным льдом «Уфа-Арена» и др. Балка предприятия активно применяется при возведении гидротехнических сооружений, строительстве стационарных морских платформ.

ЕВРАЗ НТМК производит более 200 профилеразмеров двутавров из различных марок стали. В 2015 году сортамент двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК дополнен 38 профилеразмерами, 10 из которых сделаны по зарубежным стандартам.

Транспортно-пересадочный узел «Нижегородская улица» станет самым пассажироёмким комплексом в столице, объединив две станции новых линий метро: Кожуховской и Третьего пересадочного контура, пересадку с Рязанского направления железной дороги и Малого кольца Московской железной дороги. Проект строительства нового транспортного узла реализуется в рамках программы развития Московского метрополитена.