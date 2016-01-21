Тренд 2015: SIM-карты «МегаФона» уходят «служить» телематическим сервисам

Такую активность аналитики компании, в первую очередь, объясняют растущим интересом к M2M-решениям оператора (Machine-to-Machine) – годовой рост подключений составил 117%. Технология передачи данных между устройствами позволяет компаниям значительно снизить собственные издержки, что особенно актуально для бизнес-сообщества. Сегодня на Урале M2M наиболее активно применяется в охране объектов, для удаленного управления уличным освещением и приборами учета, а также в мониторинге транспорта и банковской сфере.

Второй драйвер роста – мобильный интернет. По данным «МегаФона», каждый второй корпоративный клиент оператора пользуется передачей данных, и этот показатель продолжает расти: объем интернет-трафика в сети 3G на Урале за 2015 год увеличился более чем на 80%, а в сети 4G – на 200%.

Количество подключений бизнеса к фиксированной связи «МегаФона» на Урале возросло на 21%.

Специалисты оператора также отметили рекордное увеличение продаж на единые номера «8 800» – за год спрос на данную услугу вырос более чем в 3 раза, что свидетельствует о стремлении компаний быть более доступными для своих клиентов в условиях конкуренции. Чаще всего «МегаФон» выбирают промышленные предприятия, государственные структуры, организации в сфере обеспечения безопасности и оптовой торговли.

За последние годы рынок связи для бизнеса существенно диверсифицировался. Компаниям важна не просто связь, а готовые решения, объединяющие в себе и быстрый интернет, и высокотехнологичные сервисы, а также конвергенцию фиксированных и мобильных услуг. Общее количество уральских предприятий, отдавших свое предпочтение «МегаФону», в 2015 году увеличилось на 9%. Рост популярности наших услуг мы связываем с желанием предпринимателей и организаций Урала оптимизировать расходы по всем направлениям, ведь наши сервисы помогают им в этом. «МегаФон» также выбирают за широту покрытия сети и надежность услуг. Только за 2015 год с учетом пожеланий наших бизнес-клиентов мы модернизировали и построили новые объекты связи на территории 53 крупных промышленных предприятий, в том числе, в зданиях коммерческих и государственных структур отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.

Наибольший рост числа корпоративных клиентов зафиксирован в Челябинской, Свердловской областях и Республике Коми. При этом, каждая седьмая компания перешла в сеть «МегаФон» в рамках услуги переносимости мобильного номера (MNP - Mobile number portability).