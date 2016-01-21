Уралвагонзавод внедряет оборудование собственного производства

Основным цехом в создании барабана выступил цех нестандартизированного оборудования и средств механизации №1 Уралвагонзавода. Также в производстве были задействованы цехи нестандартизированного оборудования и средств механизации №2, ремонтно-механический №2 и прессо-сварочный.

Изготовление БОЛа очень трудоёмкий процесс, который занял 6 месяцев. При производстве был учтён опыт использования подобного устройства: предыдущая модель отслужила в цехе более 20 лет. С учётом полученного опыта в конструкцию были внесены изменения, позволяющие увеличить срок эксплуатации оборудования. Благодаря введению в работу современного барабана в литейном цехе № 1 потеря формовочной смеси сведется к минимуму. Кроме того, улучшатся условия труда и экологическая составляющая. За счёт сокращения времени простоев увеличится объём производительности труда.

Весь агрегат – габаритный. Его вес составляет – около 60 тонн, сам барабан весит порядка 32 тонн. Это вызвало определенные проблемы при его монтаже, который проходил строго по графику и был полностью осуществлен специалистами трех цехов Уралвагонзавода: цеха ремонта технологического оборудования, ремонтно-механического и литейного цеха №1. Самым трудоёмким стал процесс демонтажа устаревшего оборудования.