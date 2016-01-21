Власти задумались над возвращением с 2017 года единого соцналога

В правительстве РФ изучают вопрос возвращения с 2017 года единого социального налога, отмененного 6 лет назад, и ликвидации страховых взносов, пишет газета «Коммерсант».

Вопрос возвращения единого социального налога обсуждается в рамках работы над антикризисными мерами. По информации издания, в последнюю неделю января Минэкономразвития и аппарат правительства готовят совещание по антикризисному плану - 2016. Среди обсуждаемых вопросов - социальные фонды и их реформирование. Один из вариантов предусматривает консолидацию сборов в Федеральной налоговой службе с возвратом к единому социальному налогу.

Если реформа будет реализована, речь пойдет о колоссальных средствах. Доходы Пенсионного фонда в 2016 году запланированы на уровне 4,3 трлн рублей. Поступления в Фонд обязательного медицинского страхования - 1 трлн рублей, в Фонд социального страхования - еще 0,6 трлн. Таким образом Федеральная налоговая служба в 2017 году может получить контроль над потоком социальных платежей, объемом 5,9 трлн рублей, или 7,5% ВВП. Это около половины нынешнего размера доходной части федерального бюджета.

Как уточнил источник издания, в случае возврата ЕСН ставка, скорее всего, останется на уровне общей ставки страховых взносов и составит около 30%.