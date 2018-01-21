Кража советской фототехники и коллекционных монет раскрыта в Качканаре

Владелец жилья, вернувшись с отдыха после новогодних праздников, обнаружил, что у него исчезли мобильные телефоны, советская фототехника, коллекционные монеты и уникальные денежные купюры.

Полицейские приняли от пострадавшего заявление о краже, а вскоре нашли самого преступника. Им оказался 37-летний экс-сожитель дочери хозяина жилья.

Качканарец дал признательные показания и написал явку с повинной. Часть похищенного имущества он вернул законному владельцу. По всей видимости, другую часть украденного он сумел реализовать.

Тем не менее, подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по факту кражи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за содеянное, передает «Комсомольская правда-Урал».