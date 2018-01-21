Строительная компания из Екатеринбурга лишилась заказов на 2 года по решению суда

После окончания ремонта управление автодорог выявило ряд нарушений. Подрядчик не устранил их в необходимый срок, потому управление обратилось в УФАС по Свердловской области. Антимонопольщики включили «СУ-196» в список недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Рафик Карапетян не согласился с решением ведомства и обратился в арбитражный суд. Однако ему не удалось добиться правды, суд оставил решение УФАС в силе. Теперь строительная компания на 2 года отстранена от участия в госзаказах на ремонты дорог, сообщает «ЕТВ».