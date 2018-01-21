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Строительная компания из Екатеринбурга лишилась заказов на 2 года по решению суда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Строительная компания из Екатеринбурга лишилась заказов на 2 года по решению суда

21 января, 12:35Общество
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