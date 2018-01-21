Строительная компания из Екатеринбурга лишилась заказов на 2 года по решению суда
Компания Рафика Карапетяна, занимающаяся ремонтом дорог, на 2 года включена в список недобросовестных поставщиков услуг. Причиной послужил плохой ремонт участка дороги Ревда-Мариинск-Краснояр.
Летом 2017 года компания «СУ-196», принадлежащая Рафику Карапетяну, брату скандального известного свердловского депутата Армена Карапетяна, осуществляла ремонт участка дороги Ревда-Мариинск-Краснояр. Стоимость заказа составила свыше 80 млн. рублей.
После окончания ремонта управление автодорог выявило ряд нарушений. Подрядчик не устранил их в необходимый срок, потому управление обратилось в УФАС по Свердловской области. Антимонопольщики включили «СУ-196» в список недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.
Рафик Карапетян не согласился с решением ведомства и обратился в арбитражный суд. Однако ему не удалось добиться правды, суд оставил решение УФАС в силе. Теперь строительная компания на 2 года отстранена от участия в госзаказах на ремонты дорог, сообщает «ЕТВ».
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