Заявка на участие Екатеринбурга в «ЭКСПО-2025» была презентована во Франции

Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что в случае победы Екатеринбурга «ЭКСПО-2025» впервые в истории будет проведена одновременно в Европе и Азии, так как столица Урала является сердцем двух континентов.

Заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский заявил, что, если российская заявка будет признана победителем, то в Екатеринбурге будет построен самый большой в истории выставки «ЭКСПО» комплекс площадью 550 гектар. Кроме того, по желанию стран-участниц выставки их павильоны можно будет преобразовать в официальные представительства на территории Урала.