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Заявка на участие Екатеринбурга в «ЭКСПО-2025» была презентована во Франции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заявка на участие Екатеринбурга в «ЭКСПО-2025» была презентована во Франции

21 января, 13:05Общество
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