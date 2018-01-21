Заявка на участие Екатеринбурга в «ЭКСПО-2025» была презентована во Франции
Делегация из Екатеринбурга представила заявку на участие столицы Свердловской области в качестве кандидата на проведение выставки «ЭКСПО-2025».
19 января в стенах посольства Российской Федерации в Париже состоялась презентация заявки Екатеринбурга в качестве кандидата для проведения «ЭКСПО-2025».
На презентации собрались руководители дипмиссий во Франции, делегаты Международного бюро выставок (МБВ), представители деловых кругов, деятели культуры.
Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что в случае победы Екатеринбурга «ЭКСПО-2025» впервые в истории будет проведена одновременно в Европе и Азии, так как столица Урала является сердцем двух континентов.
Заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский заявил, что, если российская заявка будет признана победителем, то в Екатеринбурге будет построен самый большой в истории выставки «ЭКСПО» комплекс площадью 550 гектар. Кроме того, по желанию стран-участниц выставки их павильоны можно будет преобразовать в официальные представительства на территории Урала.
В конце презентации прошёл гала-концерт Уральского государственного академического народного хора и струнного ансамбля «Изумруд», сообщает «Российская газета».
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