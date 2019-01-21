Алкоголь стал причиной смерти 12 тысяч россиян в новогодние праздники

Из общего количества умерших за новогодние праздники от употребления спиртных напитков 78% - мужчины и 22% женщины.

Статистика составлена на основе данных Росстата и Минздрава. По данным проекта «Трезвая Россия», за прошедшие 7 семь лет количество жителей России, умерших от распития алкоголя, выросло на 17%. Зачастую россияне умирают после употребления контрфактного алкоголя. Его доля на рынке составляет примерно 40%.

Врачи также отмечают, что в новогодние праздники возрастает количество смертей от алкоголя.

Чаще всего люди сильно превышают дозу или травятся некачественными напитками. Часть погибает от травм, спровоцированных пьянством, рассказал врач скорой помощи Сергей Захаревич.