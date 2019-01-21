Алкоголь стал причиной смерти 12 тысяч россиян в новогодние праздники
С 1 по 12 января 2019 года от злоупотребления алкоголя умерли 12 тысяч россиян.
Из общего количества умерших за новогодние праздники от употребления спиртных напитков 78% - мужчины и 22% женщины.
Статистика составлена на основе данных Росстата и Минздрава. По данным проекта «Трезвая Россия», за прошедшие 7 семь лет количество жителей России, умерших от распития алкоголя, выросло на 17%. Зачастую россияне умирают после употребления контрфактного алкоголя. Его доля на рынке составляет примерно 40%.
Врачи также отмечают, что в новогодние праздники возрастает количество смертей от алкоголя.
Чаще всего люди сильно превышают дозу или травятся некачественными напитками. Часть погибает от травм, спровоцированных пьянством, рассказал врач скорой помощи Сергей Захаревич.
Также врач отметил, что многодневный запой крайне негативно влияет на сердце, которое просто не выдерживает и быстро изнашивается, пишет издание «News».
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