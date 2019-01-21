Помощь пришла: прицеп живущего на трассе под Серовом водителя вытащен из кювета

Напомним, что 68-летний водитель из Тамбовской области попал в ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов», из-за чего большегруз МАЗ опрокинулся в кювет, и мужчина неделю жил в кабине автомобиля возле дороги.

На сегодняшний день ведутся работы по поднятию прицепа, который оставался в кювете.

Помощь водителю оказывается по поручению главы Серовского городского округа. Для этого вызвана специальная техника и персонал Серовского ДРСУ и «Сероватодора»,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Серовского городского округа.

Кабину машину удалось поднять сразу – сотрудники ГИБДД Серовы вызвали на место происшествия спецтранспорт. Однако прицеп вытащить сразу не удалось из-за его большой загруженности.

Со слов водителя МАЗа покинуть автомобиль он не мог, в связи с тем, что чувствует ответственность за технику и перевозимый груз, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГУ ГИБДД по Свердловской области.

На протяжении всех дней сотрудники Госавтоинспекции помогали водителю, также еду, воду и теплую одежду привозили неравнодушные люди.