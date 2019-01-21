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Помощь пришла: прицеп живущего на трассе под Серовом водителя вытащен из кювета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Помощь пришла: прицеп живущего на трассе под Серовом водителя вытащен из кювета

Сегодня, 16:58ОбществоАнна ГригорьеваФото: группа Новости Серова «VK Serov»
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