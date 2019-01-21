Пропавшие в Карпинском ГО туристки из Екатеринбурга вышли на связь
Пропавшие в районе Сухогорского (Казанского) камня 19 января туристки из Екатеринбурга позвонили в МЧС.
Девушки позвонили на номер 112. По информации от пресс-службы МЧС по Свердловской области, туристки вышли на связь в районе поселка Кытлым, который располагается в 55 км от Карпинска.
Из Кольцово вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями в район поиска. Планируется, что пропавшие будут эвакуироваться с помощью борта МЧС России.
За сутки 26 человек, отправившихся на поиски девушек, успели обследовать территорию в 12 кв. км, информирует Е1.ru.
По словам одного из участников группы, у пропавших с собой нет ни продуктов, ни спичек.
Напомним, две жительницы Екатеринбурга потерялись при возвращении на базу «Серебрянский камень» в составе туристической группы 19 января. В поисках девушек задействованы спасатели, волонтеры и полиция.
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