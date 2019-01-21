Пропавшие в Карпинском ГО туристки из Екатеринбурга вышли на связь

Девушки позвонили на номер 112. По информации от пресс-службы МЧС по Свердловской области, туристки вышли на связь в районе поселка Кытлым, который располагается в 55 км от Карпинска.

Из Кольцово вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями в район поиска. Планируется, что пропавшие будут эвакуироваться с помощью борта МЧС России.

За сутки 26 человек, отправившихся на поиски девушек, успели обследовать территорию в 12 кв. км, информирует Е1.ru.

По словам одного из участников группы, у пропавших с собой нет ни продуктов, ни спичек.