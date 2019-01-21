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Работник УВЗ отсудил у предприятия 236 тысяч рублей зарплаты за пять месяцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работник УВЗ отсудил у предприятия 236 тысяч рублей зарплаты за пять месяцев

Сегодня, 16:40ОбществоАнна ГригорьеваФото: скриншот с Google Maps
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