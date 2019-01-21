Работник УВЗ отсудил у предприятия 236 тысяч рублей зарплаты за пять месяцев

В феврале 2018 года мастер обрубочного цеха №563 на УВЗ Александр Иванов был отправлен на внеочередную проверку знаний техники безопасности. Как заявили в пресс-службе предприятия, проверка знаний по охране труда проводится один раз в три года, однако выявленные нарушения работниками требований охраны труда могут стать причиной внеочередной проверки.

Данные мероприятия прежде всего направлены на обеспечение безопасности людей на производстве. Лучше более внимательно отнестись к этим вопросам, чтобы не допустить последствий как для самих пострадавших, так и лиц, ответственных за исполнения правил по технике безопасности,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе Уралвагонзавода.

В результате проверки, проведенной службой охраны труда предприятия, были выявлены нарушения работниками требований охраны труда: неприменение обрубщиком при работе средств индивидуальной защиты и неосуществление контроля сменным мастером за применением рабочими средств индивидуальной защиты. Именно это и стало причиной внеочередной проверки знаний ТБ Александра Иванова.

Однако Иванов отказался от прохождения проверки, в связи с чем был издан приказ снижении его месячной премии на 25%. Александр оспорил данное решение руководства в Дзержинском суде, где было признано, что данных нарушений не было.

В марте 2018 года вышел второй приказ, по которому Иванов отстранялся от работы без сохранения заработной платы.

На работу я ходил, но зарплату мне не начисляли,рассказал Александр редакции TagilCity.ru.

Рабочий обратился в суд, где требовал взыскать с УВЗ зарплату с марта по июль 2018 года.

Дзержинский суд вновь в полном объеме удовлетворил иск работника и постановил предприятию выплатить Иванову зарплату в размере 236 тысяч рублей, компенсацию за моральный вред – 10 тысяч рублей и судебные расходы – 500 рублей.