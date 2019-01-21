Рыба из Магадана: школа №56 в Нижнем Тагиле представила меню для учеников
Сегодня, 16:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В школе №56 в Нижнем Тагиле рассказали о 14-дневном меню для детей. Рыбная продукцию поставляет Магаданская область в рамках сотрудничества между двумя областями.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам директора компании, занимающейся организацией питания, школьники питаются по 14-дневному меню с двумя «рыбными» днями.
Рыбная продукция поставляется в образовательные учреждения из Магаданской области в рамках сотрудничества со Свердловской областью, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
По словам директора школы №56 Галины Кузнецовой, здоровое питание очень важно для учеников.
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