Создавшая «Малину ТВ» компания признана банкротом в Екатеринбурге
Сегодня, 20:30ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге суд признал банкротом ООО «Малина Медиа», которое задолжало «Четвертому каналу» около 20 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Организация брала деньги для создания собственного телеканала. Процедура конкурсного производства продлится пять месяцев и завершится 25 мая.
ООО «Малина Медиа» получило от «Четвертого канала» более 20 миллионов рублей, на которые Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай создали ТВ-канал. Однако телеканал не принес доходов, и деньги представительницами СМИ вернуть не удалось. Все активы журналистками были выведены из общества.
Летом суд вел наблюдение, чтобы убедиться в реальности банкротства предприятия, пишет URA.RU.
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