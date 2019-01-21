Создавшая «Малину ТВ» компания признана банкротом в Екатеринбурге

ООО «Малина Медиа» получило от «Четвертого канала» более 20 миллионов рублей, на которые Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай создали ТВ-канал. Однако телеканал не принес доходов, и деньги представительницами СМИ вернуть не удалось. Все активы журналистками были выведены из общества.