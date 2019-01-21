Возраст, пол и наличие авто: свердловские работодатели проверены на дискриминацию

Прокуратура Свердловской области провела проверку объявлений о вакансиях от работодателей на предмет ограничений дискриминационного характера. Выяснилось, что руководители выбирают сотрудников по таким критериям как возраст, пол, внешность, отсутствие вредных привычек и беременности, наличию автомобиля и проживанию в определенном районе.

Одна компания в Екатеринбурга разместила объявление о поиске сотрудника пенсионного возраста и без вредных привычек. Другая готова была принять на работу водителя экспедитора, при этом в требованиях значилось наличие личного автомобиля и проживание в определенном месте.

Компания Нижнего Тагила при поиске водителя установила возрастные рамки от 28 до 50 лет. В Ревде предприниматель искал продавца определенного возраста и пола.

По результатам проверки прокуратура установила, что департамент по труду и занятости населения Свердловской области не возбуждал административные дела и не проводил расследований при рассмотрении правонарушений, предусмотренных статьей 13.11.1 КоАП РФ. Директору департамента внесено представление.