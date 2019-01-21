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Завод в Верхней Пышме закрыт из-за вредных выбросов в атмосферу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Pollution 87684 1920

Завод в Верхней Пышме закрыт из-за вредных выбросов в атмосферу

Сегодня, 19:44ОбществоФото: pixabay.com
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