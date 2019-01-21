Завод в Верхней Пышме закрыт из-за вредных выбросов в атмосферу
Сегодня, 19:44ОбществоФото: pixabay.com
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Верхнепышминский асфальтный завод закрыт судебными приставами из-за несоблюдения сроков сдачи документации по выбросам в атмосферу.
Суд постановил приостановить деятельность завода в Верхней Пышме. Причиной остановки производства стало несоблюдение разработки документов по соблюдению норм вредных выбросов в воздух.
Предприятие сможет возобновить работу после составления необходимых документов. Согласно требованиям, руководству завода необходимо будет согласовать с Роспотребнадзором список вредных веществ, сроки отбора проб воздуха в зоне завода, а также установить классы опасности отходов предприятия, пишет «Облгазета».
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