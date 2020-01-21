«Лыжню России» в Нижнем Тагиле залпом из пушки откроет Евгений Куйвашев

Помимо главы региона в VIP-забеге примут участие члены областного правительства, депутаты Законодательного Собрания и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Они пробегут дистанцию длиной 2020 метров.

Директор исполнительной дирекции РОО «Федерация лыжных гонок Свердловской области Дмитрий Чукреев рассказал, что сейчас идет подготовка трассы для забега. Круг в 2,5 километра вручную засыпается снегом.

На сегодняшний день подготовлено больше половины этой дистанции, с 31 января выйдет специальная тяжелая техника, которая будет разравнивать и уплотнять снежный слой,сообщил Чукреев.

Кроме того, он отметил, что в этом году траектория трассы несколько изменена для лучшего просмотра с трибун. Помимо спортивной части организаторы подготовили для гостей обширную культурно-массовую программу, в которой примут участие творческие коллективы города.

Напомним, массовый забег «Лыжня России» пройдет в Нижнем Тагиле 8 февраля на полигоне Старателя. По подсчетам организаторов мероприятие посетит примерно 20 тысяч человек. Для удобства посетителей с 10.30 до 15.00 в районе ТРЦ «DEPO» будет организована перехватывающая парковка. Также до полигона каждые 30 минут будут курсировать комфортабельные автобусы.