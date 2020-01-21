На Урале бизнесмен после ареста авто выплатил компенсацию травмированному работнику

Мужчина работал у предпринимателя сварщиком, во время рабочей смены на него упал металлический щит. Работник получил серьезные травмы, долгое время проходил лечение, а теперь не может заниматься тяжелым трудом. Суд обязал предпринимателя компенсировать мужчине причиненный вред здоровью. Сумма компенсации составила 230 тысяч рулей.