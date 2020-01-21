На Урале бизнесмен после ареста авто выплатил компенсацию травмированному работнику
Сегодня, 11:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Первоуральск предприниматель выплатил травмированному на предприятии работнику компенсацию после ареста банковского счета и Lexus NX200, сообщает УФССП по региону.
Мужчина работал у предпринимателя сварщиком, во время рабочей смены на него упал металлический щит. Работник получил серьезные травмы, долгое время проходил лечение, а теперь не может заниматься тяжелым трудом. Суд обязал предпринимателя компенсировать мужчине причиненный вред здоровью. Сумма компенсации составила 230 тысяч рулей.
Однако коммерсант не спешил выполнять обязательства по исполнительному производству. Тогда судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем должника, а также арестовали банковский счет. После принятых мер коммерсант в полном объеме погасил задолженность.
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