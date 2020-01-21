Начальник управления образования Невьянска наказана за подработку

Невьянской городской прокуратурой была проведена проверка на факт соблюдения законодательства в сфере противодействии коррупции и муниципальной службы в Управлении образования Невьянского городского округа. В ходе проверки было установлено, что начальник Управления образования Невьянского городского округа параллельно занимала должность учителя-логопеда в средней общеобразовательной школе поселка Цементный Невьянского района.

Являясь начальником Управления образования и выступая таким образом в качестве работодателя для директора средней общеобразовательной школы, женщина ежеквартально устанавливала надбавки за работу учителем. Данное положение дел вызвало конфликт интересов, который не был урегулирован.