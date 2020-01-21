Начальник управления образования Невьянска наказана за подработку
Начальник управления образования Невьянского городского округа привлечена к ответственности из-за конфликта интересов, сообщает региональная прокуратура.
Невьянской городской прокуратурой была проведена проверка на факт соблюдения законодательства в сфере противодействии коррупции и муниципальной службы в Управлении образования Невьянского городского округа. В ходе проверки было установлено, что начальник Управления образования Невьянского городского округа параллельно занимала должность учителя-логопеда в средней общеобразовательной школе поселка Цементный Невьянского района.
Являясь начальником Управления образования и выступая таким образом в качестве работодателя для директора средней общеобразовательной школы, женщина ежеквартально устанавливала надбавки за работу учителем. Данное положение дел вызвало конфликт интересов, который не был урегулирован.
Прокуратура выставила требования главе Невьянского городского округа устранить нарушения федерального законодательства. Начальнику Управления образования был объявлен строгий выговор, должность учителя она больше не занимает.