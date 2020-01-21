Обвиняемого в смерти мальчика тагильского стрелка этапируют в Екатеринбург

По мнению правозащитника, апелляция является бессмысленной.

Обжаловать это решение мы не будем. Какой смысл, если идет команда из Москвы? Это же не рассмотрение дела по существу. Предъявили обвинение, избрали меру пресечения. [По мнению следствия], причастность есть и этого достаточно для избрания меры пресечения по тяжести предъявленного обвинения. Бессмысленно это,рассказал Варюхин.

Также адвокат сообщил, что защита будет настаивать работать над переквалификацией обвинения. Сейчас Борисов обвиняется по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Однако, по мнению Варюхина, нужно доказать, чей выстрел стал смертельным, так как из винтовки стреляли несколько человек.

Сейчас обвиняемый находится в нижнетагильском СИЗО, но когда следователи закончат работать на месте, его переведут в Екатеринбург.

Потому что дислокация следователей в Екатеринбурге и им удобнее работать с ним там. Пока следователи на месте хотят отработать по сбору доказательств, опросу свидетелей,сообщил адвокат.