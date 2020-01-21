Православноая активистка положительно оценила стрит-арт с Иисусом в Екатеринбурге
Православная активистка и директор «Музея святости» Оксана Иванова похвалила стрит-арт с окровавленным Иисусом в центре Екатеринбурга. Свое мнение он написала на странице в Facebook.
Думаю, евангельская история в иллюстрациях екатеринбургского стрит-арта — ровно то, что и должно происходить на улицах духовного центра страны. Интерес к духовным законам в народе больше, чем к юридическим па-де-де. И это правильно. Культ лежит в основе культуры, в том числе и юридической,отметила Иванова.
Также активистка подчеркнула, что художники хорошо передали тяжесть креста и растерянные лица римских гвардейцев.
Мои соболезнования постмодерну, добро пожаловать в постсекуляризм. Да здравствует новое религиозное искусство. Дожили и слава богу,написала активистка.
Напомним, сегодня, 21 января, на стене кинотеатра «Салют» в центре Екатеринбурга появился стрит-арт с изображением Иисуса Христа, несущего крест. Авторами изображения стали художники из группировки Jesus Gang.