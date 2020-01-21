Православноая активистка положительно оценила стрит-арт с Иисусом в Екатеринбурге

Думаю, евангельская история в иллюстрациях екатеринбургского стрит-арта — ровно то, что и должно происходить на улицах духовного центра страны. Интерес к духовным законам в народе больше, чем к юридическим па-де-де. И это правильно. Культ лежит в основе культуры, в том числе и юридической,отметила Иванова.