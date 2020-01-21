Свердловский первокурсник получил три миллиона рублей от Игоря Алтушкина

Студент изобрел энтероскоп, который сделает исследование менее болезненным из-за уменьшения размеров аппарата. Интестиноскопия наиболее применяемый метод диагностики рака желудка, однако он является очень болезненным.

Студент медвуза поделился, что идея разработать современный аппарат для диагностики появилась у его давно и он с самого начала учебы начал искать возможности для реализации проекта.

Михаил пока не может показать изобретение, так как разработка идет в рамках патента, но отмечает, что применил новые технологические решения, которые повысят качество исследований. Кроме того, энтероскоп можно оставлять в организме пациента на длительное время, что позволит вести перманентное наблюдение за состоянием больного.

Сейчас аппарат проходит испытания. После их завершения изобретение отправится на сертификацию. Стоимость изобретения – порядка 12 тысяч рублей. Михаил заявляет, что устройство себе сможет позволить любая больница.