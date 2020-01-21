«Тагилдорстрой» планирует сэкономить 12 миллионов рублей на увольнении 17% персонала

Директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев пояснил, что основная часть увольняемых — охранники.

У нас были устроены охранники. Мы их подсократили и немножко сэкономили за счёт того, что нас сейчас охраняет «Вымпел». У нас были временные люди, рассказал Игорь Васильев TagilCity.ru.

Как следует из плана, услуги по охране объектов обойдутся муниципальному предприятию в 1,3 миллиона рублей, в то время как расходы на зарплату сократятся на 13,6 миллионов рублей — до 97,9 миллионов рублей.