«Тагилдорстрой» планирует сэкономить 12 миллионов рублей на увольнении 17% персонала
Сегодня, 09:55ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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Вчера, 20 января, на официальном сайте города Нижний Тагил разместили постановление о плане финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тагилдорстрой». Согласно документу, штат сотрудников сократился на 17% — с 212 до 176 человек.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Эксклюзив, Нижний Тагил
Директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев пояснил, что основная часть увольняемых — охранники.
У нас были устроены охранники. Мы их подсократили и немножко сэкономили за счёт того, что нас сейчас охраняет «Вымпел». У нас были временные люди, рассказал Игорь Васильев TagilCity.ru.
Как следует из плана, услуги по охране объектов обойдутся муниципальному предприятию в 1,3 миллиона рублей, в то время как расходы на зарплату сократятся на 13,6 миллионов рублей — до 97,9 миллионов рублей.
Напомним, «Тагилдорстрой» стал генподрядчиком по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в Нижнем Тагиле в 2020. По контракту предприятие должно за 626 миллионов рублей отремонтировать 22 дороги. Планируется, что работы начнутся 20 марта.
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