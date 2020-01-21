В Екатеринбурге ветеран МВД осужден за домогательства до 12-летней девочки
21 января в Екатеринбурге суд вынес приговор ветерану МВД Вячеславу Григорьеву, обвиняемому в развратных действиях в отношении 12-летней девочки, сообщает Ура.ру.
60-летний Григорьев приговорен к пяти годам колонии общего режима и ограничению свободы сроком два года.
Президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев пояснил, что мать девочки планирует подать гражданский иск для взыскания моральной компенсации с осужденного. Адвокат Григорьева рассказал, что в ближайшее время будет подготовлена апелляция. По словам адвоката, Вячеслав Григорьев считает, что его оговорили.
В апреле 2019 года бывший сотрудник правоохранительных органов был задержан по подозрению в совершении развратных действий в отношении ребенка. 12-летняя девочка рассказала своей маме, что знакомый родителей приставал к ней, когда заезжал к ним домой за документами. По словам ребенка, мужчина трогал ее за интимные места, целовал и прижимал к себе, требовал раздвинуть ноги, затем дал ей 100 рублей. Обвиняемый заявил, что девочку заставила соврать ее мать из-за конфликта, но психолог сделал вывод, что девочка не врала.