В Екатеринбурге ветеран МВД осужден за домогательства до 12-летней девочки

Президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев пояснил, что мать девочки планирует подать гражданский иск для взыскания моральной компенсации с осужденного. Адвокат Григорьева рассказал, что в ближайшее время будет подготовлена апелляция. По словам адвоката, Вячеслав Григорьев считает, что его оговорили.

В апреле 2019 года бывший сотрудник правоохранительных органов был задержан по подозрению в совершении развратных действий в отношении ребенка. 12-летняя девочка рассказала своей маме, что знакомый родителей приставал к ней, когда заезжал к ним домой за документами. По словам ребенка, мужчина трогал ее за интимные места, целовал и прижимал к себе, требовал раздвинуть ноги, затем дал ей 100 рублей. Обвиняемый заявил, что девочку заставила соврать ее мать из-за конфликта, но психолог сделал вывод, что девочка не врала.