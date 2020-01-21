В Екатеринбурге займутся отловом бродячих кошек

За год в Екатеринбурге были отловлены 774 собаки. Из городского бюджета на это было выделено 18 миллионов рублей. Из них 165 собак обрели новых хозяев, а остальных, в соответствии с законодательством, выпустили на улицы. Однако позже некоторых из выпушенных животных пришлось отлавливать вновь, так как они начали проявлять агрессию.