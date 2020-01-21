В Екатеринбурге займутся отловом бродячих кошек

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Коммунальные службы в Екатеринбурге займутся отловом уличных кошек. Для этого в столице Урала планируют построить новый приют, сообщает ЕАН со ссылкой на председателя комитета по экологии администрации города Екатерину Мурзину.
Сюжеты: Екатеринбург
За год в Екатеринбурге были отловлены 774 собаки. Из городского бюджета на это было выделено 18 миллионов рублей. Из них 165 собак обрели новых хозяев, а остальных, в соответствии с законодательством, выпустили на улицы. Однако позже некоторых из выпушенных животных пришлось отлавливать вновь, так как они начали проявлять агрессию.
Теперь администрация намерена решать вопрос также и с безнадзорными кошками.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле мэр Владислав Пинаев из-за участившихся жалоб горожан подверг критике работу подрядчика, занимающегося отловом безнадзорных животных.
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