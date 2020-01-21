В Нижнем Тагиле мэрия утвердила список из 117 домов, подлежащих сносу

В реестр включены 117 зданий, в них числятся 1,5 тысячи жителей. Наибольшее число объектов под снос расположено в пригороде Нижнего Тагила — 40 зданий. В Тагилстроевском районе — 34 здания, в Ленинском районе — 39 домов, в Дзержинском — четыре. Общая площадь расселения — 24 тысячи квадратных метров. Дома построены в период с 1905 по 1984 годы.