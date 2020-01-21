В Нижнем Тагиле мэрия утвердила список из 117 домов, подлежащих сносу
Сегодня, 15:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мэрия Нижнего Тагила утвердила список домов, подлежащих сносу, соответствующий документ размещен на сайте администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
В реестр включены 117 зданий, в них числятся 1,5 тысячи жителей. Наибольшее число объектов под снос расположено в пригороде Нижнего Тагила — 40 зданий. В Тагилстроевском районе — 34 здания, в Ленинском районе — 39 домов, в Дзержинском — четыре. Общая площадь расселения — 24 тысячи квадратных метров. Дома построены в период с 1905 по 1984 годы.
До момента расселения управляющие организации должны проводить мониторинг состояния зданий.
Ранее сообщалось, что с 2019 по 2022 год в Нижнем Тагиле планируется расселить 43 дома, общий объем финансирования составит 593 миллиона рублей.
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