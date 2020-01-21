В Нижнем Тагиле завершается строительный этап программы «Светлый город»

На сегодняшний день активная стадия строительства идет на четырех участках. Компании «Швабе — Урал», которая занимается реализацией программы «Светлый город», осталось смонтировать 193 опоры и около 300 светильников. Работы планируется завершить в течении полутора месяцев.

На одном из участков в центре города возникли сложности, там необходимо провести историко-археологическую экспертизу. Она необходима для согласования с управлением по охране памятников культурного наследия. Из-за того, что подобные экспертизы проводятся только в теплое время года, работы на участке завершаться в ноябре.