В Нижнем Тагиле завершается строительный этап программы «Светлый город»
Сегодня, 18:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле подходит к концу этап строительной части программы «Светлый город», которая реализуется с 2014 года, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
На сегодняшний день активная стадия строительства идет на четырех участках. Компании «Швабе — Урал», которая занимается реализацией программы «Светлый город», осталось смонтировать 193 опоры и около 300 светильников. Работы планируется завершить в течении полутора месяцев.
На одном из участков в центре города возникли сложности, там необходимо провести историко-археологическую экспертизу. Она необходима для согласования с управлением по охране памятников культурного наследия. Из-за того, что подобные экспертизы проводятся только в теплое время года, работы на участке завершаться в ноябре.
В этом году проект «Светлый город» из стадии строительства переходит в стадию эксплуатации.
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