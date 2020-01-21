В Ревде пройдет голосование о переносе с центральной площади памятника Ленину

Голосование назначено на 1 февраля. Жителям города предложат два варианта расположения памятника: оставить его на месте или перенести его в сквер на улице Ленина. Голосование пройдет на 16 участках.

Споры о месте для памятника Ленину между властями и коммунистами не угасают на протяжении года. Площадь, где сейчас стоит монумент, планировали реконструировать и поставить на месте памятника фонтан. Администрация города провела голосование о том, как следует благоустроить площадь. Большинство горожан поддержали план местных властей. После этого члены свердловского отделения КПРФ провели несколько митингов протеста, заявив, что опрос был проведен с нарушениями.