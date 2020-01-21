В России из-за повышения пенсионного возраста на пенсию не выйдут 800 тысяч человек

В минувшем году на пенсию вышли более миллиона россиян, из них 830 тысяч получил пенсии по старости. В этом году на пенсию не выйдут порядка 800 тысяч жителей страны.

Однако Дроздов подчеркивает, что число россиян, досрочно выходящих на пенсию, будет расти за счет многодетных матерей. Напомним, с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — женщины, родившие троих детей.