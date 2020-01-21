В России из-за повышения пенсионного возраста на пенсию не выйдут 800 тысяч человек
Сегодня, 13:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По итогам 2019 года в связи с повышением пенсионного возраста на пенсию вышло на 355 тысяч меньше человек, чем годом ранее, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу ПФР Антона Дроздова.
В минувшем году на пенсию вышли более миллиона россиян, из них 830 тысяч получил пенсии по старости. В этом году на пенсию не выйдут порядка 800 тысяч жителей страны.
Однако Дроздов подчеркивает, что число россиян, досрочно выходящих на пенсию, будет расти за счет многодетных матерей. Напомним, с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — женщины, родившие троих детей.
Ранее глава Пенсионного фонда спрогнозировал увеличение размера пенсий на 18% к 2022 году.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей