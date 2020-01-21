В России предложили ввести «педагогическую тайну»

Понятие «педагогическая тайна» предложила ввести рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства, сообщают «Известия».
Согласно инициативе, педагогам нужно запретить разглашать сведения об особенностях развития ребенка без согласия родителей. Введение понятия педагогической тайны, по мнению инициативной группы, должно защитить от травли сверстниками детей с особенностями развития. Также родители не будут стесняться сообщать педагогам о диагнозе ребенка и не опасаться обсуждений.
Предложение впервые было озвучено еще в 2016 году. Тогда детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что данный вопрос является спорным. По ее мнению, с одной стороны педагог должен знать о заболеваниях ребенка, чтобы своевременно отреагировать, например, на ухудшении состояния подопечного, а с другой стороны — родители не обязаны информировать педагогов об особенностях развития детей.