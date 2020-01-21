В Свердловской области появится комплекс для переработки отходов животноводства

Комитет заксобрания Свердловской области по аграрной политике и природопользованию на выездном заседании в селе Балтым в Верхней Пышме обсудил возможности создания биореакторов и комплексов, которые позволят заниматься переработкой отходов животноводства и птицеводства в безопасный компост и удобрения. Пилотный проект планируется реализовать на животноводческом комплексе в Балтыме. Он готов перерабатывать около 30% отходов птицефабрики «Среднеуральская».

В декабре 2019 года генеральному директору птицефабрики было предъявлено обвинение по статье за хранение опасных отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды. По версии следствия, он давал указания о транспортировке и хранении куриного помета на заполненное «пометохранилище». В результате фракции разлились и загрязнили почву химическими веществами. Более того, в конце прошлого года прокуратура выявила, что канализационные стоки с птицефабрики сливались из коллектора на рельеф местности.