Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении 6,7 миллиардов рублей
Сегодня, 20:44ОбществоФото: Министерство обороны РФ
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Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-майору Халилу Арсланову предъявлено обвинение в хищении более 6,7 миллиардов рублей, сообщает РИА «Новости».
Начальника Главного управления связи ВС РФ задержали в октябре 2019 года. Он обвиняется в махинациях с государственными контрактами на ремонт военной техники.
Кроме генерала, по уголовному делу проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.
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