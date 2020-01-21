Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении 6,7 миллиардов рублей

Начальника Главного управления связи ВС РФ задержали в октябре 2019 года. Он обвиняется в махинациях с государственными контрактами на ремонт военной техники.

Кроме генерала, по уголовному делу проходят бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.