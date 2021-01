13 сотрудников горбольницы № 1 получили награды от Думы Нижнего Тагила

21 января 13 работников горбольницы № 1 получили почетные грамоты за многолетний добросовестный труд от председателя городской Думы Нижнего Тагила Вадима Раудштейна.

Медучреждение находится в статусе инфекционного госпиталя и принимает больных с коронавирусом. Человеческие жизни — это самое дорогое. И вы занимаетесь тем, что спасаете их. Люди это понимают, ценят,цитирует депутата «Тагильский рабочий». Кроме того, каждый награжденный получил билет на два человека в Молодежный театр от директора Натальи Мозжаковой. С ним можно будет прийти на любой спектакль в 2021 году. Главврач больницы Александр Павловских отметил, что январь прошел в больнице достаточно спокойно, так как большую часть времени были свободны около двухсот коек. Число выписанных по выздоровлению от коронавируса превышает количество поступивших пациентов. Доктор надеется, что вскоре ГБ №1 возвратится к плановой помощи. Напомним в конце 2020 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил почетными грамотами медиков ГБ №1 за работу с больными коронавирусом. В Нижнем Тагиле медики ГБ № 1 получили награды за работу в «красной зоне»

