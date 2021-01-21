13 сотрудников горбольницы № 1 получили награды от Думы Нижнего Тагила

13 сотрудников горбольницы № 1 получили награды от Думы Нижнего Тагила

Сегодня, 18:23ОбществоPhoto: «Тагильский рабочий»
21 января 13 работников горбольницы № 1 получили почетные грамоты за многолетний добросовестный труд от председателя городской Думы Нижнего Тагила Вадима Раудштейна.

Медучреждение находится в статусе инфекционного госпиталя и принимает больных с коронавирусом.

Человеческие жизни — это самое дорогое. И вы занимаетесь тем, что спасаете их. Люди это понимают, ценят,цитирует депутата «Тагильский рабочий».

Кроме того, каждый награжденный получил билет на два человека в Молодежный театр от директора Натальи Мозжаковой. С ним можно будет прийти на любой спектакль в 2021 году.

Главврач больницы Александр Павловских отметил, что январь прошел в больнице достаточно спокойно, так как большую часть времени были свободны около двухсот коек. Число выписанных по выздоровлению от коронавируса превышает количество поступивших пациентов. Доктор надеется, что вскоре ГБ №1 возвратится к плановой помощи.

Напомним в конце 2020 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил почетными грамотами медиков ГБ №1 за работу с больными коронавирусом.

Stories:
Нижний Тагил
думаврачинаградаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы