13 сотрудников горбольницы № 1 получили награды от Думы Нижнего Тагила

Медучреждение находится в статусе инфекционного госпиталя и принимает больных с коронавирусом.
Человеческие жизни — это самое дорогое. И вы занимаетесь тем, что спасаете их. Люди это понимают, ценят,цитирует депутата «Тагильский рабочий».
Кроме того, каждый награжденный получил билет на два человека в Молодежный театр от директора Натальи Мозжаковой. С ним можно будет прийти на любой спектакль в 2021 году.
Главврач больницы Александр Павловских отметил, что январь прошел в больнице достаточно спокойно, так как большую часть времени были свободны около двухсот коек. Число выписанных по выздоровлению от коронавируса превышает количество поступивших пациентов. Доктор надеется, что вскоре ГБ №1 возвратится к плановой помощи.
Напомним в конце 2020 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил почетными грамотами медиков ГБ №1 за работу с больными коронавирусом.