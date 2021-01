Автор видео с бегающим голым мужчиной в Екатеринбурге рассказала о его спасении

20 января в соцсетях появилось видео, на котором голый молодой мужчина бежит по центру Екатеринбурга.

Его сняли проезжавшие мимо на машине девушки. На видео они сначала комментируют происходящее со смехом, поэтому многие посмотревшие запись обвинили их в аморальном поведении. Одна из девушек рассказала, что они возвращались с крещенских купаний и сначала подумали, что это какой-то розыгрыш или спор. Нам показалось что рядом едет машина — может, кого-то из участников этой шутки. Уже потом мы поняли, что с парнем что-то не так. Такой мороз, а он продолжал бежать, выбежал прямо перед нашей машиной, рассказала свидетельница Е1. По ее словам, никто не пытался помочь мужчине. Он замерз и стал стучаться в киоск, но ему не открыли. Тогда девушки остановились и хотели накинуть на него что-нибудь. Было страшно сажать его в свою машину, но остановились еще парни и помогли. Все это время они были с нами, чтобы ничего не случилось,пояснила девушка. Она рассказала, что мужчину посадили в машину и накрыли полотенцами, которые у них были с собой были. Затем он назвал свой адрес и имена родителей, но не знал их телефонов. Девушки привезли мужчину по названному адресу и передали родителям. Оказалось, что у него психическое расстройство, возможно, произошел конфликт с родными, который спровоцировал такое странное поведение. Мы потом звонили его родителям, узнавали, как у него дела. Нам ответили, что, к счастью, обморожения не было, молодому человеку оказали помощь, отправили на психиатрическое лечение. Надеемся, с ним все будет в порядкесообщила девушка. Поссорился с семьей: в Екатеринбурге голый парень бегал по центральной улице

