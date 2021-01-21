Автор видео с бегающим голым мужчиной в Екатеринбурге рассказала о его спасении

Она рассказала, что мужчину посадили в машину и накрыли полотенцами, которые у них были с собой были. Затем он назвал свой адрес и имена родителей, но не знал их телефонов. Девушки привезли мужчину по названному адресу и передали родителям. Оказалось, что у него психическое расстройство, возможно, произошел конфликт с родными, который спровоцировал такое странное поведение.