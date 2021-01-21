Автор видео с бегающим голым мужчиной в Екатеринбурге рассказала о его спасении

Его сняли проезжавшие мимо на машине девушки. На видео они сначала комментируют происходящее со смехом, поэтому многие посмотревшие запись обвинили их в аморальном поведении.
Одна из девушек рассказала, что они возвращались с крещенских купаний и сначала подумали, что это какой-то розыгрыш или спор.
Нам показалось что рядом едет машина — может, кого-то из участников этой шутки. Уже потом мы поняли, что с парнем что-то не так. Такой мороз, а он продолжал бежать, выбежал прямо перед нашей машиной, рассказала свидетельница Е1.
По ее словам, никто не пытался помочь мужчине. Он замерз и стал стучаться в киоск, но ему не открыли. Тогда девушки остановились и хотели накинуть на него что-нибудь.
Было страшно сажать его в свою машину, но остановились еще парни и помогли. Все это время они были с нами, чтобы ничего не случилось,пояснила девушка.
Она рассказала, что мужчину посадили в машину и накрыли полотенцами, которые у них были с собой были. Затем он назвал свой адрес и имена родителей, но не знал их телефонов. Девушки привезли мужчину по названному адресу и передали родителям. Оказалось, что у него психическое расстройство, возможно, произошел конфликт с родными, который спровоцировал такое странное поведение.
Мы потом звонили его родителям, узнавали, как у него дела. Нам ответили, что, к счастью, обморожения не было, молодому человеку оказали помощь, отправили на психиатрическое лечение. Надеемся, с ним все будет в порядкесообщила девушка.