Депутаты гордумы предложили продать «Тагильскую Мадонну» за 100 миллионов рублей

Мы просто пользуемся этой коллекцией и должны обеспечить её сохранность и доступность искусства народу. Конечно, продать мы ничего не можем, а вот забрать у нас Рафаэля, Репина, Айвазовского или Шишкина могут легко,цитирует Агееву ИА «Между строк».