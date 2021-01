Депутаты гордумы предложили продать «Тагильскую Мадонну» за 100 миллионов рублей

Депутаты Нижнетагильской городской думы предложили продать «Тагильскую Мадонну» Рафаэля Санти для решения финансовых проблем музея изобразительных искусств.

В музее изобразительных искусств наблюдается нехватка выставочных площадей, помещений для хранения экспонатов, кроме того есть проблемы с содержанием городских памятников. Их можно решить дополнительным финансированием, рассказала думской комиссии по социальной политике директор музея Марина Агеева. Вице-спикер гордумы Игорь Базилевич для решения проблем предложил сдавать экспонаты в аренду или продать часть из них, а депутат Руслан Юсупов высказался о возможности продажи «Тагильской Мадонны» за 100 миллионов рублей. Однако директор пояснила, что музей не является собственником фонда, коллекция принадлежит государству. Мы просто пользуемся этой коллекцией и должны обеспечить её сохранность и доступность искусства народу. Конечно, продать мы ничего не можем, а вот забрать у нас Рафаэля, Репина, Айвазовского или Шишкина могут легко,цитирует Агееву ИА «Между строк». По ее словам, такое может произойти, если тагильский музей не сможет обеспечить сохранность экспонатов. При этом сначала будут изымать самые ценные из них. В результате депутаты решили обратиться к градообразующим предприятиям с просьбой об увеличении объема помощи тагильским музеям.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter