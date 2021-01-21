Инвестиции РЖД в Хабаровский край увеличатся почти до 89 млрд рублей

Общая работа Дегтярева с представителями РЖД началась еще осенью прошлого года. Вместе с Николаем Маклыгиным он побывал в большей части поселков, находящихся вдоль БАМа, и расспросил местное население о насущных проблемах. Указывается, что новое соглашение, включающее в себя не только обновление мощностей ДВЖД, но и инвестирование ОАО «РЖД» в соцсферу региона, выступило итогом той поездки. Дегтярев продолжает продвижение своей политики, когда крупные коммерческие компании или госкорпорации, действующие в Хабаровском крае, должны проявлять ответственность в социальной сфере и работать на благо людей. Как считает глава региона, инвестиции от них должны направляться в здравоохранение, образование и обновление объектов ТЭК и ЖКХ.