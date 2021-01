Инвестиции РЖД в Хабаровский край увеличатся почти до 89 млрд рублей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и начальник Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Николай Маклыгин заключили новое соглашение о сотрудничестве. В документе содержится перечень совместных планов на трехлетний период, в частности, речь идет о реализации инвестпроектов и продвижении социальной политики

В документе содержится перечень совместных планов на трехлетний период, в частности, речь идет о реализации инвестпроектов и продвижении социальной политики ОАО «РЖД». «Дальневосточная железная дорога является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем края. В соглашении мы закрепляем поддержку всем проектам, которые исполняются ею на территории региона», — цитирует Transsibinfo.com Дегтярева. В прошлом году на ДВЖД перевезли примерно 50 млн тонн грузов, что на 4% больше, чем за 2019 год. Из них 9,8 млн тонн — это нефтепродукты, а 20 млн тонн — каменный уголь. Одними налогами ДВЖД пополнила краевой бюджет на 5 млрд рублей. Дегтярев подчеркнул, что руководство Хабаровского края также берет на себя обязательства по развитию социальной сферы на территориях пролегания Дальневосточной железной дороги. Маклыгин в свою очередь сообщил, что в сравнении с прошлым годом бюджет на инвестпрограммы был увеличен более чем на 25 млрд рублей и составил 88,6 млрд рублей. «Большое развитие фиксируется в Комсомольском направлении, Ванинском, на Волочаевку. Также идет развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМ)», — уточнил он. Также Маклыгин отметил, что Дальневосточная железная дорога продолжает плодотворное сотрудничество с правительством Хабаровского края. Ранее уже были претворены в жизнь общие проекты в сфере капремонта и оснащения школ и других учебных заведений, находящихся на землях, по которым проходит БАМ. Кроме этого, в Новом Уренгое одну из школ перепрофилировали в железнодорожный лицей. Общая работа Дегтярева с представителями РЖД началась еще осенью прошлого года. Вместе с Николаем Маклыгиным он побывал в большей части поселков, находящихся вдоль БАМа, и расспросил местное население о насущных проблемах. Указывается, что новое соглашение, включающее в себя не только обновление мощностей ДВЖД, но и инвестирование ОАО «РЖД» в соцсферу региона, выступило итогом той поездки. Дегтярев продолжает продвижение своей политики, когда крупные коммерческие компании или госкорпорации, действующие в Хабаровском крае, должны проявлять ответственность в социальной сфере и работать на благо людей. Как считает глава региона, инвестиции от них должны направляться в здравоохранение, образование и обновление объектов ТЭК и ЖКХ.

