Мэрия подала в суд на строителя моста через Тагильский пруд из-за дисциплины

Мэрия Нижнего Тагила подала в суд на ООО «Альмакоргруп», которое занимается строительством моста через Тагильский пруд.

Причиной стало неисполнение контрактных обязательств, сообщается в картотеке дел Арбитражного суда. В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что претензии возникли в ходе постоянной работы по контролю действий подрядчика по строительству моста и дорожной и инженерной инфраструктуры. Они связаны с обеспечением пропускного и внутриобъектового режима и направлены на повышение уровня дисциплины подрядчика и недопущение нарушения им своих контрактных обязательств, сообщили в мэрии. Напомним, строительство моста обойдется Нижнему Тагилу в 3,9 миллиарда рублей. Тендер на его возведение выиграла «Альмакоргруп». Однако основная масса работ проводится субподрядчиками. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что уже возведено семь из восьми опор моста, выполнено обустройство буронабивных свай диаметром 1,5 метра. Также осуществляется сборка пролетного строения. «Самый масштабный объект»: как проходит возведение моста через Нижнетагильский пруд

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter