«Навальные» митинги и министерская проверка. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 21 января.

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за грядущих морозов. Температура воздуха опустится местами до -43 градусов. Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам быть внимательнее и соблюдать меры безопасности. Во время наступления холодов следует избегать работы на улице, воздержаться от туристических походов. Автолюбителей просят не выезжать на транспортных средствах без крайней необходимости. В случае, если в автомобиле возникла неисправность на морозе, рекомендуется вызвать помощь и оставаться внутри машины. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за 43-градусных морозов Администрация Нижнего Тагила подала в суд на подрядчика, который занимается строительством моста через Нижнетагильский пруд. По информации пресс-службы мэрии, ООО «Альмакоргруп» не исполняет обязательства по заключенному договору. Претензии муниципалитета связаны с пропускным режимом на территорию объекта строительства и соблюдением дисциплинарных норм внутри зоны постройки. Нарушения были выявлены при проведении регулярных контрольных мероприятий за работой подрядчика. Мэрия подала в суд на строителя моста через Тагильский пруд из-за дисциплины В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 23 января планируется проведение митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты предупреждают будущих участников о вероятности задержания правоохранительными органами и о нормах поведения при проведении акции. Ряд подобных заявлений прошел по всей России. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сообщили, что заявок на проведение санкционированных массовых мероприятий на 23 января не поступало. В Нижнем Тагиле нет заявок на санкционированный митинг в поддержку Навального Министерство здравоохранения Свердловской области организовало проверку Областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге. Поводом стало обращение в Минздрав матери 15-летней школьницы. Её дочь скончалась в июле 2020 года в медицинском учреждении после неверно поставленного катетера. Школьница регулярно посещала больницу из-за хронического заболевания. Как сообщила мама погибшей, из-за неверной установки катетера потребовалось хирургическое вмешательство, во время которого открылось кровотечение. Остановить кровь медикам не удалось. Кроме Минздрава, родственница 15-летней девочки обратилась и к губернатору региона Евгению Куйвашеву. Свердловский минздрав проверит больницу после смерти школьницы из-за катетера

