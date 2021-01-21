«Навальные» митинги и министерская проверка. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за грядущих морозов. Температура воздуха опустится местами до -43 градусов. Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам быть внимательнее и соблюдать меры безопасности. Во время наступления холодов следует избегать работы на улице, воздержаться от туристических походов. Автолюбителей просят не выезжать на транспортных средствах без крайней необходимости. В случае, если в автомобиле возникла неисправность на морозе, рекомендуется вызвать помощь и оставаться внутри машины.