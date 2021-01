Нижний Тагил вошел в группу риска по количеству острых отравлений алкоголем

Нижний Тагил попал в группу риска по распространенности острых бытовых отравлений алкоголем.

Наряду с ним Роспотребнадзор выделил Артинский городской округ, Каменск-Уральский и Дегтярск. Кроме того, были выделены территории риска по смертности от острых бытовых отправлений алкоголем по показателю на 100 тысяч жителей. Лидерами оказались Алапаевский район, Каменский ГО, Сосьвинский ГО, Серовский ГО, Артинский ГО, Новолялинский ГО, Гаринский ГО. Согласно данным мониторинга ведомства, в лечебно-профилактические учреждения Свердловской области в 2020 году были госпитализированы 998 человек. У них диагностировано острое отравление алкоголем. Это составляет 27,7% от всех отравлений. Однако показатель отравлений алкоголем снизился на 28% по сравнению с 2019 годом. Отравления среди женщин регистрировались реже, чем у мужчин, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В частности, за 2020 год отравились 194 женщины (19%) и 804 мужчины (81%). Среди всех отравившихся 49% (492 человека) являются неработающими гражданами, 14% (143 человека) — школьниками, 3% (29 человек) — неорганизованными детьми, 8% (84 человека) — работающими и 13,5% (135 человек) — пенсионерами и инвалидами. Также отмечается, что смертность от алкогольных отравлений в 2020 году составила 6,5 на 100 тысяч жителей (269 человек). Это ниже уровня 2019 года на 12%.

