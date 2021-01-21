Нижний Тагил вошел в группу риска по количеству острых отравлений алкоголем

Согласно данным мониторинга ведомства, в лечебно-профилактические учреждения Свердловской области в 2020 году были госпитализированы 998 человек. У них диагностировано острое отравление алкоголем. Это составляет 27,7% от всех отравлений. Однако показатель отравлений алкоголем снизился на 28% по сравнению с 2019 годом.