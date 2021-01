«Тагилдорстрой» заплатит 55 млн за площадку под сор со дна Черноисточинского пруда

Подрядчик МУП «Тагилдорстрой» в рамках проекта очистки Черноисточинского пруда объявил конкурс по поиску специалистов для устройства площадки складирования донных отложений. Согласно техзаданию, исполнитель должен использовать геомембраны и геоткани для экологической защиты почвы. За работу подрядчик получит 55 млн.

Объект для складирования донных отложений будет расположен недалеко от Черноисточинска. По дороге в поселок из Нижнего Тагила, вдоль линий электропередач МУП «Тагилдорстрой» обсыпет технологическую дорогу. Примерно через километр на поляне разместят площадку, и на нее будут устанавливаться мешки — геотубы. Общая площадь объекта по расходам материалов составит 72 тысячи квадратных метров. Укладывается геотекстильный нетканый материал, потом геомембрана, делается отстойник сбежавшей воды. Потом делается из труб стальных отвод, и получается кессон, отстойник бетонный,пояснил Игорь Васильев в разговоре с TagilCity.ru. На площадке уберут мелколесье. Для обратного восстановления будет сострижена верхняя часть плодородного слоя, после демонтажа произведут рекультивацию нарушенных земель. Срок реализации работ рассчитан на первое полугодие 2021 года. По словам Васильева, МУП «Тагилдорстрой» уже начало строить технологический проезд для укладки пульповода и до площадки планирует дойти до марта. В марте начнут расчистку, и до июля площадка должна быть готова. Параллельно мы будем начинать укладывать пульповод и готовиться к следующему году, к откачке. Там устанавливаются буферные станции, площадки технологические для этих перекачивающих станций,говорит директор компании. По графику откачка запланирована на 2022 год. В этом году МУП «Тагилдорстрой» должно сделать все подготовительные работы: площадку, трубы, основания для перекачки, чтобы со следующего года после нереста начать качать первый участок. Напомним, Свердловская область на федеральном уровне получила одобрение по очистке донных отложений Черноисточинского пруда. Сумма вложений составляет 450 миллионов рублей. Финансирование проекта осуществляется в рамках нацпроекта «Экология». В Нижнем Тагиле подрядчик начал работы по очистке Черноисточинского пруда

