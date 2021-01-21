«Тагилдорстрой» заплатит 55 млн за площадку под сор со дна Черноисточинского пруда

Объект для складирования донных отложений будет расположен недалеко от Черноисточинска. По дороге в поселок из Нижнего Тагила, вдоль линий электропередач МУП «Тагилдорстрой» обсыпет технологическую дорогу. Примерно через километр на поляне разместят площадку, и на нее будут устанавливаться мешки — геотубы. Общая площадь объекта по расходам материалов составит 72 тысячи квадратных метров.