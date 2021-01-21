Тагильский Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» может лишиться коллекции

К 2025 году все музеи России должны оцифровать 100% экспонатов для государственного каталога. Если они не успеют это сделать, то предметы могут изъять, согласно приказу Министерства культуры от 2018 года, рассказала на профильной думской комиссии директор учреждения Эльвира Меркушева.