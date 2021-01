Тагильский Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» может лишиться коллекции

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле оцифровал только 7% экспонатов. Если сотрудники не успеют к 2025 году, коллекцию могут отобрать.

К 2025 году все музеи России должны оцифровать 100% экспонатов для государственного каталога. Если они не успеют это сделать, то предметы могут изъять, согласно приказу Министерства культуры от 2018 года, рассказала на профильной думской комиссии директор учреждения Эльвира Меркушева. Коллекции музеев частично принадлежат муниципалитетам, а частично государству. В фондах крупнейшего музея Нижнего Тагила хранится более 400 тысяч экспонатов. К 2021 году оцифрованы только 7% из них из-за нехватки оборудования и специалистов. Чтобы завести экспонат в каталог, нужно его сфотографировать со всех сторон, внести около сотни пунктов — дату изготовления, автора, точные измерения, материал,цитирует ИА «Все Новости» директора музея. По ее словам, эту работу должен выполнять квалифицированный специалист. В учреждение дополнительно принято на работу пять человек, но в музее все равно могут не успеть к назначенной дате. Вопрос об оцифровке фонда будет обсуждаться на заседаниях гордумы. Напомним, депутаты гордумы Нижнего Тагила предложили продать «Тагильскую Мадонну» за 100 миллионов рублей, чтобы решить финансовые проблемы музея изобразительных искусств. Депутаты гордумы предложили продать «Тагильскую Мадонну» за 100 миллионов рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter