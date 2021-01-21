Уральский банк опроверг факт обыска по делу о взятке бывшего главы УМВД Екатеринбурга

Как говорится в сообщении, организация не участвовала в незаконных финансовых операциях и не давала взяток. Также в помещениях не проводилось обысков, о которых писали журналисты.
В банке отметили, что будут отстаивать репутацию бренда. Не исключается подача исков в отношении средств массовой информации.
Напомним, в октябре бывшего главу УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, этапировали из Москвы в Свердловскую область, чтобы поместить в ИК № 13 в Нижнем Тагиле. Там отбывают наказание бывшие силовики.