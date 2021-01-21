Уральский банк опроверг факт обыска по делу о взятке бывшего главы УМВД Екатеринбурга

Уральский банк опроверг факт обыска по делу о взятке бывшего главы УМВД Екатеринбурга

Сегодня, 20:04ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области представители банка «Кольцо Урала» опровергли информацию о проводимом обыске в помещениях организации, сообщает пресс-служба банка.

Как говорится в сообщении, организация не участвовала в незаконных финансовых операциях и не давала взяток. Также в помещениях не проводилось обысков, о которых писали журналисты.

В банке отметили, что будут отстаивать репутацию бренда. Не исключается подача исков в отношении средств массовой информации.

Напомним, в октябре бывшего главу УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, этапировали из Москвы в Свердловскую область, чтобы поместить в ИК № 13 в Нижнем Тагиле. Там отбывают наказание бывшие силовики.

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