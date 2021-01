В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве 19-летней Яны Смирновой не признал свою вину

В Екатеринбурге состоялся суд по делу об убийстве 19-летней Яны Смирновой, тело которой нашли в марте 2020 года. Обвиняемый в содеянном Лочинбек Низомидинов свою вину не признал.

31-летний гражданин Узбекистана сказал, что не признает себя виноватым. Обвинительное заключение гласит, что мужчина нанес Яне девять ударов в бедро, после чего набросил петлю на шею и задушил. На преступление мужчина пошел из-за ревности: он узнал, что Яна изменила ему. По словам прокурора, смерть девушки наступила из-за механической асфиксии, сообщает Е1. Напомним, предполагается, что преступление было совершено в здании автомойки на улице Щорса в Екатеринбурге. Тело обвиняемый спрятал на обочине дороги в Белоярском городском округе. В ноябре из-за коронавируса суд перенес слушание дела, а арест обвиняемого был продлен до 21 апреля 2021 года. В Екатеринбурге из-за COVID-19 перенесли суд делу об убийстве Яны Смирновой

