В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве 19-летней Яны Смирновой не признал свою вину

Обвинительное заключение гласит, что мужчина нанес Яне девять ударов в бедро, после чего набросил петлю на шею и задушил. На преступление мужчина пошел из-за ревности: он узнал, что Яна изменила ему. По словам прокурора, смерть девушки наступила из-за механической асфиксии, сообщает Е1.