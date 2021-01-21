В Екатеринбурге задержан нападавший на детей мужчина

В Екатеринбурге задержан нападавший на детей мужчина

Сегодня, 13:19ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге задержан мужчина, который преследовал учеников школ № 175 и 70 в районе автовокзала. Он был опознан свидетелями.

Все произошло недалеко от дома, расположенного на улице Серова, 23, сообщает E1 со ссылкой на местного жителя.

По словам собеседника издания, полиция несколько дней выслеживала предполагаемого педофила в том районе. Служебные машины были замечены около школы. 20 января мужчину задержали и отвезли в участок для допроса и выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее родители школьников рассказывали о том, что взрослый мужчина преследует учеников вторых и пятых классов. Также сообщалось от трех нападениях на девочек и одного мальчика. В родительских чатах распространяли фоторобот.

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