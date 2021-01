В тагильском Казанском монастыре на Вые выполнены почти все требования пожарных

В Нижнем Тагиле в выйском Казанском монастыре осталось выполнить восемь пунктов в предписании от МЧС по пожарной безопасности.

В 2019 году, в ходе плановой проверки, сотрудниками МЧС было вынесено предписание об устранении нарушений, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе тагильской епархии. Там отметили, что в Казанском монастыре не было выявлено злостных нарушений, а большая часть пунктов документа при прошлых проверках за них не принималась. Пожарная сигнализация была установлена в храме, но требовалась ее модернизация. На некоторые материалы требовались сертификаты, документы. Например, на напольное покрытие из-за сроков давности были утрачены необходимые сертификаты качества,пояснили в епархии. Также в пресс-службе рассказали, что выполнение пунктов предписания было распределено на два периода: часть требовалось выполнить до апреля прошлого года, а часть до ноября 2020 года. Нужно было установить сигнализации, системы оповещения, демонтировать старые материалы и заменить их на сертифицированные. То, что можно было выполнить своими силами, без привлечения денежных средств, было выполнено в кратчайшие сроки. Затем началась работа по замене систем пожарной сигнализации и оповещения. Это достаточно затратное мероприятие, особенно для монастыря, который живет только на добровольные пожертвования,рассказали в епархии. Предпочтение по устранению предписаний было отдано общественным местам — храму, братскому корпусу. Однако, по словам представителя церкви, условия пандемии коронавируса не позволили сделать больше. В результате судебного разбирательства о невыполнении всех противопожарных предписаний, суд разрешил перенести сроки выполнения на ноябрь 2021 года. Сейчас на оставшиеся восемь пунктов из 29 заключены договоры с лицензированными фирмами для установки систем оповещения в оставшихся помещениях. Тагильский суд потребовал выйский храм выполнить «земные» противопожарные правила

