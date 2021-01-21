В тагильском Казанском монастыре на Вые выполнены почти все требования пожарных

То, что можно было выполнить своими силами, без привлечения денежных средств, было выполнено в кратчайшие сроки. Затем началась работа по замене систем пожарной сигнализации и оповещения. Это достаточно затратное мероприятие, особенно для монастыря, который живет только на добровольные пожертвования,рассказали в епархии.