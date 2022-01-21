450 дополнительных камер «Безопасного города» планируется установить в Нижнем Тагиле

450 дополнительных камер «Безопасного города» планируется установить в Нижнем Тагиле
450 дополнительных камер «Безопасного города» планируется установить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:55ОбществоФото: 1MI
Проведение третьего этапа проекта «Безопасный город» планируется в Нижнем Тагиле для обеспечения безопасности жителей.

В ходе третьего этапа проекта «Безопасный город» в Нижнем Тагиле планируется установить не менее 450 камер, рассказал на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» Олег Салабаев.

Он отметил, что несмотря на то, что камеры находятся на содержании Нижнего Тагила, штрафы муниципалитет не получает, они уходят в область.

Напомним, в Нижнем Тагиле 12 камер «Безопасного города» были установлены в ходе реконструкции сквера за ДК «Юбилейный».

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