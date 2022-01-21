Более 40 новых мусорных контейнеров были экстренно установлены в Нижнем Тагиле

Более 40 новых мусорных контейнеров были экстренно установлены в Нижнем Тагиле
Более 40 новых мусорных контейнеров были экстренно установлены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:42ОбществоФото: ООО "Рифей"
В Нижнем Тагиле перед новогодними праздниками с десяти контейнерных площадок исчезло 29 евробаков.

Мусорные баки в Нижнем Тагиле пропали по нескольким адресам. Где-то злоумышленники украли две-три емкости, а где-то только одну. Например, на улицах Окунева, 1А, Орджоникидзе, 18, и Патона, 2/25.

Узнав об этом, работники организации, отвечающей за вывоз отходов выяснили, что пропажу емкостей на своих контейнерных площадках некоторые управляющие компании проспали.

Первый случай кражи произошел 22 декабря на Ленинградском проспекте, 48. С площадки тогда пропали три из пяти баков. Что в преддверии новогодних праздников могло повлечь за собой самый настоящий мусорный коллапс во дворе.

Проблемой заинтересовалась Нижнетагильская природоохранная прокуратура. Лишь после этого хищения прекратились. Но возник другой немаловажный вопрос: а где взять недостающие емкости для сбора мусора?

Фото:ООО «Компания «Рифей»

Мы взяли на себя решение этого вопроса — буквально в течении дня собрали заявки от управляющих компаний Дзержинского района о реальной потребности контейнеров. Выделили из резерва 42 емкости и 30 декабря установили их на площадках, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Общими силами ситуацию получилось исправить. И новогодние праздники в городе прошли спокойно. Мусор, как и прежде, вывозился из дворов по графику.

Напоминаем, для удобства потребителей ежедневно с 8.00 до 20.00 работает «горячая линия» регионального оператора: 8-800-234-02-43.

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Нижний Тагил
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