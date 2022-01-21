Диетолог рассказала об опасных для сердца продуктах

Диетолог рассказала об опасных для сердца продуктах

Диетолог рассказала об опасных для сердца продуктах

Сегодня, 22:44
Общество
Фото: pixabay.com
По сведениям врача-диетолога Университета Джонса Хопкинса Кристи А. Уильямс, ради здорового сердца следует отказаться от вредных жиров и простых углеводов. Данное заявление прокомментировала диетолог, врач персонифицированной медицины, член ФМБА России Маргарита Королева.

По мнению эксперта, здоровье сердца зависит от ряда факторов. В первую очередь необходимо помнить о режиме сна и бодрствования, о физической активности, а также постараться избегать стрессовых ситуаций, пишет Nation-news.ru.

Диетолог подчеркнула, что для поддержания здоровья сердца необходим комплексный подход, который будет включать в себя физические упражнения, здоровый сон, управление стрессом и разнообразное питание.

«Рацион питания не должен состоять из продуктов с избытком соли, сахара и жира. Такие продукты приводят к нарушению пищевого поведения и накоплению избыточного жира в организме», — прокомментировала Маргарита Королева.

По мнению эксперта, правильный рацион питания, прежде всего, должен включать в себя пищевые волокна — не менее 50%, они содержатся во фруктах, зелени и овощах. Врач обратила внимание, что жиры также стоит употреблять, они содержатся в рыбе, а также в ряде продуктов животного и растительного происхождения. Также следует добавить в рацион орехи и авокадо.

«В совокупности эти компоненты пищи приводят к здоровью сердца и сосудов, помогают системе ЖКТ поддерживать правильную работу», — резюмировала специалист.

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