Диетолог рассказала об опасных для сердца продуктах

По мнению эксперта, правильный рацион питания, прежде всего, должен включать в себя пищевые волокна — не менее 50%, они содержатся во фруктах, зелени и овощах. Врач обратила внимание, что жиры также стоит употреблять, они содержатся в рыбе, а также в ряде продуктов животного и растительного происхождения. Также следует добавить в рацион орехи и авокадо.