Диетолог рассказала об опасных для сердца продуктах

По мнению эксперта, здоровье сердца зависит от ряда факторов. В первую очередь необходимо помнить о режиме сна и бодрствования, о физической активности, а также постараться избегать стрессовых ситуаций, пишет Nation-news.ru.
Диетолог подчеркнула, что для поддержания здоровья сердца необходим комплексный подход, который будет включать в себя физические упражнения, здоровый сон, управление стрессом и разнообразное питание.
«Рацион питания не должен состоять из продуктов с избытком соли, сахара и жира. Такие продукты приводят к нарушению пищевого поведения и накоплению избыточного жира в организме», — прокомментировала Маргарита Королева.
По мнению эксперта, правильный рацион питания, прежде всего, должен включать в себя пищевые волокна — не менее 50%, они содержатся во фруктах, зелени и овощах. Врач обратила внимание, что жиры также стоит употреблять, они содержатся в рыбе, а также в ряде продуктов животного и растительного происхождения. Также следует добавить в рацион орехи и авокадо.
«В совокупности эти компоненты пищи приводят к здоровью сердца и сосудов, помогают системе ЖКТ поддерживать правильную работу», — резюмировала специалист.