Конфликт с голодовкой рабочих на уральской ферме потребовал проверить Бастрыкин

Сами рабочие фермы рассказали TagilCity.ru, что они планируют каждый день выходить с пикетами к прокурору региона, руководителю СК и губернатору Евгению Куйвашеву. 21 января уже прошел пикет у здания СУ СКР по Свердловской области. При этом рабочие останавливаться не намерены, пока их просьбы не будут услышаны.