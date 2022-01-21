Конфликт с голодовкой рабочих на уральской ферме потребовал проверить Бастрыкин

Главе СК по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено лично вникнуть в появившуюся проблему и доложить о проведенных мероприятиях и их результатах.
Ход рассмотрения дела будет контролировать центральный аппарат СК, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В отношении бывшего директора ООО «Лотас» Владимира Айметова возбуждено и расследуется по трем эпизодам. Он обвиняется в присвоении и растрате, а также одном эпизоде фальсификации ЕГРЮЛ, реестра ценных бумаг.
Сами рабочие фермы рассказали TagilCity.ru, что они планируют каждый день выходить с пикетами к прокурору региона, руководителю СК и губернатору Евгению Куйвашеву. 21 января уже прошел пикет у здания СУ СКР по Свердловской области. При этом рабочие останавливаться не намерены, пока их просьбы не будут услышаны.
Напомним, 35 жителей поселка Сарсы Свердловской области объявили забастовку против «рейдерского захвата» предприятия и невыплаты зарплаты. После этого прокуратура начала проверку. 21 января замгубернатора региона Алексей Шмыков заявил, что держит ситуацию на контроле.