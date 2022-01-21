На 78 году жизни скончалась организатор амбулаторной службы Асбеста Людмила Бодунова

Затем была интернатура на местном градообразующем предприятии, окончание вуза и предложение остаться жить и работать в Асбесте. Людмила Бодунова согласилась и прошла путь от терапевта до заведующей терапевтическим отделением поликлиники. И даже выйдя в 2007 году на пенсию, она продолжала трудиться цеховым терапевтом местного НИИ.