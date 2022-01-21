На 78 году жизни скончалась организатор амбулаторной службы Асбеста Людмила Бодунова

На 78 году жизни скончалась организатор амбулаторной службы Асбеста Людмила Бодунова
На 78 году жизни скончалась организатор амбулаторной службы Асбеста Людмила Бодунова
Сегодня, 09:11ОбществоФото: паблик УК "Информационный портал Асбеста"
В Асбесте 20 января скончалась Людмила Бодунова, организатор местной амбулаторной службы и отличник здравоохранения. Ей было 77 лет.

Сообщение о смерти Людмилы Бодуновой в интернете разместили врачи из Асбеста. Они знали эту женщину как врача с большой буквы, основателя городской амбулаторной службы, отличника здравоохранения и простого, доброго, отзывчивого человека.

Людмила Александровна родилась 7 октября в победном для страны 1945 году. После войны семья сначала жила в Каменск-Уральском районе, а затем переехала в Асбест. Девочка прилежно училась и после окончания школы поступила в Свердловский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт на лечебно-профилактический факультет.

Затем была интернатура на местном градообразующем предприятии, окончание вуза и предложение остаться жить и работать в Асбесте. Людмила Бодунова согласилась и прошла путь от терапевта до заведующей терапевтическим отделением поликлиники. И даже выйдя в 2007 году на пенсию, она продолжала трудиться цеховым терапевтом местного НИИ.

В отделении у неё всегда была дисциплина, порядок, взаимовыручка, все друг другу помогали, работали единой командой. Таких руководителей ещё поискать надо, вспоминают коллеги.

Людмилу Бодунову неоднократно поощряли. В 1987 году за высокий вклад в развитие асбестовского здравоохранение она была награждена знаком «Отличник здравоохранения СССР». Сын пошел по стопам матери, став хирургом-урологом. Не отстает и внучка Люда. В настоящее время девушка учится на врача-терапевта.

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