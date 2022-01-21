На 78 году жизни скончалась организатор амбулаторной службы Асбеста Людмила Бодунова

Сообщение о смерти Людмилы Бодуновой в интернете разместили врачи из Асбеста. Они знали эту женщину как врача с большой буквы, основателя городской амбулаторной службы, отличника здравоохранения и простого, доброго, отзывчивого человека.
Людмила Александровна родилась 7 октября в победном для страны 1945 году. После войны семья сначала жила в Каменск-Уральском районе, а затем переехала в Асбест. Девочка прилежно училась и после окончания школы поступила в Свердловский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт на лечебно-профилактический факультет.
Затем была интернатура на местном градообразующем предприятии, окончание вуза и предложение остаться жить и работать в Асбесте. Людмила Бодунова согласилась и прошла путь от терапевта до заведующей терапевтическим отделением поликлиники. И даже выйдя в 2007 году на пенсию, она продолжала трудиться цеховым терапевтом местного НИИ.
В отделении у неё всегда была дисциплина, порядок, взаимовыручка, все друг другу помогали, работали единой командой. Таких руководителей ещё поискать надо, вспоминают коллеги.
Людмилу Бодунову неоднократно поощряли. В 1987 году за высокий вклад в развитие асбестовского здравоохранение она была награждена знаком «Отличник здравоохранения СССР». Сын пошел по стопам матери, став хирургом-урологом. Не отстает и внучка Люда. В настоящее время девушка учится на врача-терапевта.